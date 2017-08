Es busca personal

El sector dels serveis necessita personal de qualitat i amb unes condicions dignes

Només cal obrir les planes d’anuncis dels diaris o passejar-se per les zones comercials, per veure que es busca tot tipus de personal encarat als serveis: dependents, cambrers, cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, recepcionistes, etc. I per agreujar més la situació, les estadístiques mostren que el nombre de turistes va creixent respecte a anys anteriors. Les queixes de les associacions hoteleres o dels comerciants són unànimes, i no n’hi ha per a menys. En plena temporada alta d’estiu, quin servei poden oferir als turistes si els falta personal? Podem pensar que treballar a Andorra no està gens malament, però recordem què es troben els treballadors quan venen a buscar feina. D’entrada els caldrà un permís de treball, que no tots tenen i que no sempre és evident obtenir. Després, molt probablement, només se’ls oferirà feina per a uns mesos, fins que acabi l’estiu. En plena temporada baixa, hauran de buscar-se la vida mentre esperin que caigui la neu, s’obrin les estacions d’esquí i vinguin de nou els turistes. Molts hotels, sobretot els de les parròquies altes, no poden obrir tot l’any, i per tant no ofereixen contractes indefinits. Quan busquin allotjament caldrà que tinguin molta sort per trobar-ne, només cal recordar les dificultats que van tenir l’hivern passat els temporers de les estacions d’esquí. Referent als salaris, si ho comparem amb altres països, podríem pensar que són prou dignes. Però, qui pot viure amb poc més de 1.000 euros al mes a Andorra? Què els queda per viure un cop han pagat el lloguer i les despeses mínimes? I per acabar de motivar el personal, els treballadors dels comerços o de l’hoteleria tenen uns horaris laborals on la conciliació amb la família es fa molt difícil. El sector dels serveis necessita personal de qualitat i amb unes condicions dignes. Els entrebancs són nombrosos i aquests treballadors són la base d’un dels principals pilars de l’economia del país.