Acord d'associació, una eina de futur

Les oportunitats de futur vindran novament d’aquesta obertura

Actualitzada 21/08/2017 a les 21:05

Aquest cap de setmana s’ha tornat a celebrar una nova Diada d’Andorra a la Universitat Catalana d’Estiu a Prades. Aquesta trobada té la virtut de posar sobre la taula temes de gran rellevància i actualitat per al nostre país i poder-los abordar i debatre des de molts diferents punts de vista, cosa que genera sempre un debat ampli i enriquidor per a totes les parts. Aquest any el tema de debat era Andorra i l’acord d’associació amb la Unió Europea. Un tema de gran rellevància i que ha centrat bona part de la discussió política de l’actual legislatura però que tindrà un impacte molt important a tots els nivells de la nostra societat. Per tant, el debat sobre què suposarà anar o no cap a aquest acord és necessari que sigui també a tots aquests nivells. L’acord d’associació és encara un gran desconegut per a la majoria de la nostra societat i és per això que tots, des de l’àmbit públic però també els agents econòmics i socials, treballem perquè aquest coneixement arribi a tota la població. És important que la gent, el teixit empresarial i el teixit associatiu del nostre país conegui de primera mà què ens hi juguem amb aquest acord d’associació. Avui dia, a Europa i al món, hi ha una discussió sobre societats obertes o societats tancades, d’economia global o de proteccionisme, i cal deixar clar en quin dels dos grups volem que estigui Andorra. Queden totalment retratats aquells que posen en dubte tot el procés d’obertura que s’ha iniciat al·legant, com hem pogut llegir no fa massa, que no saben si serem capaços de diversificar la nostra economia i que més val continuar com fins ara, amb un model econòmic que la dar­rera crisi ha demostrat que està esgotat. La nostra història és el millor argument enfront d’aquests escèptics. A Andorra, històricament, totes les èpoques de bonança han vingut per moments d’obertura, des de les mines de ferro al turisme. Les oportunitats de futur vindran novament d’aquesta obertura. És aquí quan realment es veu més que mai el sentit de l’acord d’associació que s’està negociant amb la UE. Un acord que, malgrat el soroll que pretenen fer alguns de forma molt intencionada, serà una eina bàsica que ens ha de servir per bastir l’Andorra de les futures generacions, i aquí sí que ens hi juguem molt.