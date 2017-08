Escollint el nou Raonador

Actualitzada 18/08/2017 a les 06:41

Aquesta és una història real. El 2006, la Llei de regulació dels períodes de descans, per maternitat o per adopció, dels treballadors assalariats del 2000 fixava que els pares adoptius teníem quatre setmanes menys de baixa laboral que els pares biològics. Cal reconèixer que amb el text s’havia fet un gran avenç perquè havia considerat que les famílies, en adoptar, també podien gaudir de baixa laboral d’un dels progenitors. Al mateix temps, es va incorporar que tant el pare com la mare poguessin indistintament gaudir del descans.

Però la llei establia una gran injustícia, fent la distinció entre tipologia de pares i assignant als adoptius un mes menys de baixa. Per això ens vam dirigir al Raonador del Ciutadà. Ens va atendre el senyor Pere Canturri i li vam explicar el greuge que, al nostre entendre, patíem els pares adoptius.

Ens va informar que al Consell General s’estava treballant una modificació de la Llei de la CASS en la qual participaven els grups parlamentaris d’aquella legislatura (Liberals, PS i CDA) i que els faria arribar la nostra demanda. Vam sortir amb molt bones sensacions, tant pel tracte rebut com per l’interès que va mostrar. Al cap d’uns dies vam rebre una carta del PS signada per Jaume Bartumeu donant fe de la recepció de la demanda i prenent el compromís de portar la qüestió a la comissió ad hoc que tractava la modificació de la Llei de la CASS. Després, em vaig reunir amb l’Esteve López i em va deixar clar que, com a representant a la comissió, posaria la qüestió damunt la taula.

Tots els grups parlamentaris van donar suport a la modificació i la llei es va aprovar amb el vot favorable de totes les forces polítiques. Lamentablement, nosaltres no vam poder gaudir de la modificació de la llei, ja que va entrar en vigor posteriorment al nostre procés, però va servir perquè després, les famílies adoptives gaudissin del mateix descans que les altres maternitats.

Els mesos vinents, el Consell General ha d’escollir un nou Raonador del Ciutadà. Sembla que hi ha diversos candidats. Des de l’òptica de ciutadà, només demano als aspirants que no ho siguin ni pel salari ni pel prestigi personal d’ocupar aquest càrrec. El Raonador juga un paper massa important per als ciutadans.