Festa Major (I)

Actualitzada 09/08/2017 a les 07:33

Miquel Calsina

Ja han passat els dies de la festa major més concorreguda del país, la de Sant Julià de Lòria. És així, té aquesta fama i aquest seguiment. Per què? No ho sé. Potser perquè tots els espectables són gratuïts? Potser és la festa que disposa de més bars o barres de bar? És igual, sigui quin sigui el motiu... Així serà penso que per sempre. Està molt bé la festa, la gresca i fins i tot la disbauxa. Que joves i grans s’ho passin tan bé com puguin. I a aquell que no li agradi, que no vagi a la festa. El problema és que molta gent no pot evitar el soroll, els crits, i no pot ni tan sols dormir. Amb l’afegit principal que l’endemà ha d’anar a treballar sí o sí. Per això jo proposaria les festes allunyades de les cases, però ja sé que em diran que això no funciona així. Vist el que tenim i que mai podrem evitar, les festes majors, el que sí que es podria evitar són els botellons indiscriminats en llocs allunyats del centre de la vila, no controlats per la policia ni per ningú, on els joves, avui encara mal educats, incívics, salvatges, fan la seva fins a la matinada. Això no és una festa major, això és un desgavell que ningú controla ni té cap interès a controlar. Com més allunyats del centre, on no han de pagar les consumicions una a una, aquests joves troben racons insospitats per beure begudes que farien vomitar qualsevol que no anés passat de voltes i molestar la gent que pretén dormir. Si aquest jovent és el que ha de controlar el nostre país en el futur, que Nostre Senyor ens agafi confessats.