Duo estival

De la potència explicativa dels focs artificials i dels socorristes

Actualitzada 28/07/2017 a les 21:23

1. Els que van al cine cada setmana i els que no. Els de dretes, els d’esquerres, els apolítics...



Els que no tenen tele a casa i els que es passen la tarda enganxats al Sálvame. Els que saben el nom de l’estadi del Valladolid i els que més enllà de Messi i Piqué no saben dir-te més jugadors del Barça. Els addictes a les sèries. Els que entenen que un llargmetratge és un vídeo de YouTube de deu minuts. Els abonats a tota la temporada i els que no trepitgen mai una platea.



Els que esteu llegint aquesta columneta arrufant el nas i els que no han passat del subtítol pretensiós. Els marginats i els poderosos. Els que mai s’interessen per res i els que queden embadalits davant la bellesa de l’horitzó o del mo viment hipnòtic de les meduses. Els que corren ultratrails i els que no aixequen mai el cul del sofà. Els treballadors, els estudiants, els jubilats, els aturats. Els que circulen a 190.



Els nacionalistes d’aquí i els nacionalistes d’allà. Els que no es perden un sol acte de la festa major i els que fugen en estampida al primer toc de gralla.



Els que llegeixen best-sellers i els que llegeixen només allò que imposa el postureig. Els de l’Opus. Els refugiats. Els racistes. Els nens de dos anys. El més vell del poble. Tots –ja sigui a la plaça, a la platja o a la terrassa més exclusiva, ja sigui amb unes espardenyes gastades o amb una copa del xampany més exclusiu entre els dits– absolutament tots, alcen els ulls al cel amb el primer esclat i contemplen embadalits la màgia dels focs artificials, un dels pocs elements federadors que ens queden a les societats segmentades.



2. A estones no hi és. I, quan hi és, rarament es mira la piscina. Parla pel mòbil, envia WhatsApps, lliga amb les xatis i, bàsicament, se la bufa que la nena que acaba de saltar sàpiga nedar o no. Uns quilòmetres més amunt, el Jean domina cada centímetre cúbic de la piscina i entén que la seva feina és vital.



Potser exagero la potència explicativa de l’indicador, però fins ara em funciona força bé: digue’m quin perfil de socorristes tens i et diré quin tipus de societat ets.