El misteri del nou ministeri

Una vegada més, es demostra que DA posa les persones al davant del país

Actualitzada 21/07/2017 a les 06:58

Amb una certa nocturnitat i traïdoria, ara que molts andorrans ja estan amb el xip de les vacances posat, el cap de Govern Toni Martí ha fet una nova reestructuració de l’executiu demòcrata. Una reforma imposada per la demanda de Gilbert Saboya de deixar el càrrec de ministre d’Afers Exteriors al·legant qüestions personals.

En referència a les raons que han portat Saboya a demanar la renúncia no hi hauria res de criticable, encara que el país estigui passant un moment molt decisiu per motiu de la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. No hi hauria res a dir si ell no es mantingués al Govern. Perquè grinyola bastant en tot plegat que hagi abandonat Exteriors però, sense raó aparent, se li hagi creat una cartera a mida per tal que es pugui mantenir com a ministre.

I és que, més que un ministeri, el d’Economia, Competitivitat i Innovació, sembla un misteri. És un enigma que es creï a un any i mig de concloure la legislatura, quan per DA, fins ara, l’economia no havia tingut representació orgànica d’alt nivell dins l’executiu. Recordem que la distribució de carteres a inici de legislatura va seguir un procés merament de repartiment de premis en lloc d’una estructuració a la demanda de les necessitats del país. I la d’Economia, a diferència d’ara, no devia tenir cap pretendent i es va quedar buida.

És un misteri també saber què pot aportar la figura de Saboya com a ministre a la gens exitosa diversificació econòmica dels demòcrates, un dels projectes amb més importància pel futur del país. Fa més de sis anys que s’estan destinant recursos a una més que fantasma Secretaria d’Estat per a la Diversificació Econòmica i a l’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) sense resultats tangibles.

Tot plegat es pot justificar com es vulgui, però la creació d’una cartera a mida és un autèntic escàndol, un més en la llista del Govern de Martí. La utilització de recursos públics per satisfer necessitats que no són les del país és molt greu. Una vegada més, DA anteposa l’interès general per altres interessos. I sembla que a la seva claca ja els va bé perquè no ha sorgit ni un bri de crítica des de les seves files.

