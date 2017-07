Cal sumar molt i molt bé

Actualitzada 09/07/2017 a les 06:51

Àlex Lliteras

He anat seguint amb molt d’interès el procés iniciat en el si de la Confederació Empresarial Andorrana per a la construcció de la Marca Andorra. Un esforç que neix del sector privat, amb una comissió especial creada a tal efecte, que ha demostrat una més que evident voluntat de sumar aportacions, i que enfila ara mateix una fase cabdal dels treballs. A més, un esforç més que necessari. Imprescindible. La ferida que per a la imatge de país han suposat els esdeveniments dels darrers anys exigeix actuacions. El tan escoltat qui dia passa, any empeny no val ara mateix. És tan simple i tan important com això. I no només ho ha de fer el poder públic. No només. Per tant, iniciatives serioses, treballades des de la reflexió, desenvolupades amb rigor i que evolucionin de forma consensuada, seran bones. Per una vegada, seria fantàstic que la suma sumés. Enteneu-me. Que sumi en positiu, ja que tots som conscients que l’aritmètica, igual que la vida real, permet sumar en negatiu. I ara no ens ho podem permetre. No hi ha pla B, cal superar els esculls i que tothom remi en el mateix sentit. Imagineu una embarcació de rems amb dues persones a bord. Si se situen remant com a descosides cadascuna en un sentit acabaran mortes de cansament, exhaustes, però no s’hauran mogut de lloc. Esforç inútil i frustrant. Ben aviat, la comissió de la Marca Andorra, un cop analitzades les matrius a l’estil DAFO que han indicat fortaleses i debilitats, oportunitats i amenaces, en opinió interna i externa sobre el país, ha d’encarar una feina coral. Fent una crida a d’altres col·lectius i també a les institucions públiques perquè hi puguin dir la seva. Tothom, així ho han dit, hi serà convidat. Deixem-nos d’històries d’aquelles de si ho proposa aquest o l’altre, llavors no i ja diré que el dia de la reunió he de baixar a Barcelona amb qualsevol excusa. Cal sumar. Sumar molt i molt bé, perquè ens hi va el futur. Ras i curt.