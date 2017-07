Actualitzada 07/07/2017 a les 07:41

Fa relativament pocs anys el fet de trobar un caixer automàtic accessible per a persones amb diversitat funcional era força complicat. Avui en dia les entitats bancàries compten amb un percentatge important de caixers accessibles, però val a dir que encara hi ha persones amb altres discapacitats com la visual que segueixen tenint molts problemes a l’hora de trobar un caixer automàtic adaptat a les seves necessitats. Justament fa pocs dies que es van complir 50 anys de la instal·lació del primer caixer automàtic a Anglaterra, tota una revolució per a la gent del 1967. Segons explica NCR Corporation, dos anys després del primer caixer de Barclays a Londres va començar a funcionar el primer caixer a Amèrica, al Rockville Center, a Nova York. En el cas d’Espanya no va ser fins al 1977 que Banco Popular va instal·lar el primer caixer automàtic. En el cas d’Andorra, i després de consultar vàries fons, no he pogut saber quin any es va instal·lar el primer dispositiu aquí al Principat. No obstant això, el que vull ressaltar en aquest article són dues iniciatives per millorar l’accessibilitat d’aquests dispositius, una ja ha començat a funcionar i una altra començarà en breu. Fa uns tres anys, aproximadament, CaixaBank va adoptar el projecte Apsis4ALL per superar les barreres d’accessibilitat als caixers automàtics. Aquests caixers compten amb tecnologia NFS i amb ajudes com ara teclats més grans, text reduït, alt contrast, sistema de guia per veu, selecció d’opció per cursor en contra de la pantalla tàctil o ajuda en el llenguatge de signes, entre altres. A més, aquest sistema permetrà configurar la targeta contactless i així automàticament s’aplicaran les ajudes necessàries. L’altra iniciativa és una aplicació que Ilunion i BBVA estan duent a terme i que permetrà treure diners dels caixers a través d’un telèfon mòbil facilitant l’accessibilitat. Esperem que no hagin de passar cinc dècades més per veure una veritable universalització de l’accessibilitat als caixers automàtics. Ara només ens falta que els bancs andorrans estiguin a l’altura.