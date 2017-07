Reivindicadors de felicitat

Ens hem oblidat de somriure, d’agrair, de compartir, de gaudir, de relaxar-nos!

Actualitzada 04/07/2017 a les 20:48

Feina, estudis, casa, família... Ens submergim en una vida accelerada, intentant arribar a tot i adquirir tal nivell d’exigència que ens oblidem de les petites coses de la vida... Ens hem oblidat de somriure, d’agrair, de compartir, de relaxar-nos, de gaudir! No cal més que llegir un diari o posar la televisió: estem servits de males notícies i desgràcies... És evident que el món necessita recuperar les coses més senzilles. Tenim somnis, objectius i vides diferents però, si hi ha quelcom que tots busquem i desitgem és la felicitat. Hi ha tot un corrent motivador, que pretén fer front a aquesta tònica negativa, que busca oferir eines per al desenvolupament personal i que posa en relleu el realment important: nosaltres, les persones! Celebro iniciatives com la del David Murias, un cicle de xerrades que ha aconseguit omplir la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany cada divendres de canvi. Hi hem sentit i viscut mil emocions i ens hem impregnat d’una senzillesa màgica. Un cicle que sent d’accés gratuït ha aconseguit col·lectar 3.586 euros! Gran resposta del públic que evidencia la necessitat i la voluntat de donar continuïtat i consolidar aquestes iniciatives de caràcter humà. És, al meu parer, important continuar donant-hi suport, i és que soc de les que pensen que hi ha coses destinades a sortir bé i són totes aquelles fetes des de i amb el cor. Prova n’és l’energia que es respirava en la darrera festa de la felicitat. La busquem en els llocs més remots, ignorant que va ser amagada on mai se’ns ocorreria buscar: dins nostre! Gràcies a tots aquells que us dediqueu a recordar-nos-ho i intenteu fer cada dia del món un lloc millor. Des del comú d’Escaldes-Engordany continuarem col·laborant i aportant el nostre granet de sorra en la recerca de la felicitat. Perquè el benestar social és una prioritat i ha de ser una base sòlida sobre la qual construir el nostre present i futur.