Actualitzada 05/07/2017 a les 07:01

Ja puc opinar amb més coneixement de causa, l’informe del Tribunal de Comptes de l’exercici del 2015 del comú de Sant Julià de Lòria ja surt publicat a la pàgina web. De moment tan sols em centraré en les societats participades i els defectes de la seva comptabilitat. Sobre Naturlandia (participada en un 88,06%), mostra la incertesa significativa per continuar amb les seves operacions, amb un fons de maniobra negatiu de 5,8 milions, desatenent obligacions de pagament, qüestionant la seva viabilitat futura, carregant combustible (fins a 9.143 litres) a càr­rec del comú, amb aportacions per finançar despeses contràries a la Llei de finances comunals... Sobre Sasectur (participada en un 100%), en causa de dissolució, amb les despeses de personal repercutides al comú, amb actius que passen d’un balanç a l’altre (corresponen a Sasectur i estan comptabilitzats al comú), amb una provisió per depreciació infravalorada, un patrimoni net inferior al 50% del capital... Sobre l’escola bressol (participada en un 100%), també en causa de dissolució, pràcticament les mateixes qüestions que fan referència a Sasectur... Sobre la societat pública Promoció Econòmica i Turística (participada en un 100%), encara és molt aviat perquè comencin les bestieses... Sobre la Mútua Elèctrica (participada en un 8,51%), no hi ha res a dir ja que no depèn del comú i aquesta societat de moment sí que funciona més o menys cor­rectament. Tot plegat i altres coses més, amb la seva manca de transparència, maquillatges inclosos, ens va dur a un endeutament superior al permès per la llei.