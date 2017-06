La Gran Poma conquistada!

Actualitzada 27/06/2017 a les 20:24

El Cor Rock d’Encamp ja ha fet realitat el seu somni, la conquesta de la Gran Poma. La setmana passada un grup d’alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp acompanyats dels seus professors tornaven d’una estada a Nova York. En aquest viatge van poder realitzar un seguit d’emocionants activitats: un taller de creació musical amb un reconegut compositor, un assaig amb el cor infantil Young People’s Chorus of New York City i actuacions en escenaris d’excepció com el vestíbul de l’ONU o Times Square. Una experiència que, de ben segur, els nois i noies del cor no oblidaran mai, un viatge que representa la cirereta d’un pastís ple d’esforç i treball per part dels joves i de tots els que l’han fet possible. La riquesa d’aquesta experiència no es limita a unes cançons assajades i cantades en un indret excepcional. L’aprenentatge d’aquests adolescents va molt més enllà, dels coneixements de música i cant que els hauran transmès els docents de música. Els joves hauran treballat, de ben segur, uns valors molt rics, com ara l’esforç, la perseverança, la cooperació o la convivència. L’activitat els haurà permès desenvolupar moltes més habilitats que les que podrien adquirir en una aula. Recordem que, abans de gaudir d’aquesta experiència, el Cor Rock d’Encamp va fer mans i mànigues per recaptar els diners necessaris amb concerts i amb una campanya de micromecenatge. També cal destacar les nombroses actuacions en entorns com els partits de bàsquet del MoraBanc Andorra o el centre penitenciari. En els fonaments d’aquest projecte hi ha uns professors motivats, implicats, dedicats en l’educació dels joves i que no es limiten a fer exclusivament la seva feina. Uns docents que han sortit de la seva zona de confort i que han optat per dur a terme un ambiciós treball. Aquesta iniciativa és la mostra, d’una banda, de la vocació d’alguns docents i, de l’altra, de la riquesa d’educar fora de les aules.