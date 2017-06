L'heliport a les Tresoles?

Els especialistes deixen clar que es tracta d’un lloc “restrictiu” i que requeriria inversions molt importants per poder ubicar l’heliport. És un sí amb molts matisos

L’heliport s’està convertint en una de les pedres més grans a la sabata de Toni Martí. I ja en col·lecciona unes quantes. Com en altres temes, la forma de gestionar el projecte –d’esquena a la ciutadania, improvisant constantment, dificultant l’accés a la informació...– no hi ajuda. Després de dos intents fallits, el del Patapou i el de la Comella, el primer per la forta oposició veïnal i l’altre per la negativa de la mateixa cònsol taronja d’Andorra la Vella, el Govern ha volgut vendre la ubicació de les Tresoles (a Encamp, però a la porta d’Escaldes-Engordany) com la solució perfecta. Una posició, però, que hem pogut constatar que dista molt de la realitat.



En primer lloc, perquè els veïns de les zones properes, especialment els de la parròquia d’Escaldes-Engordany, ja han posat el crit al cel, i no pas sense raó. Les seves inquietuds, però, lluny de ser rebudes amb la comprensió i la voluntat de donar les màximes explicacions possibles, han estat rebudes per l’executiu de forma poc apropiada, fins i tot, en algun cas, amb desqualificacions que no són cor­rectes per part d’un governant. I en segon lloc, perquè malgrat les suposades bondats escampades per l’executiu sobre la ubicació escollida, els informes tècnics desmunten bona part del seu discurs.



Des del PS vam optar per la prudència. Volíem tenir la màxima informació possible abans de pronunciar-nos sobre aquesta nova proposta de terreny. Escoltar totes les parts. Totes. I analitzar curosament els estudis i la documentació que ens fessin arribar. Fa uns dies vam culminar tot aquest laboriós procés d’anàlisi i vam posicionar-nos públicament: entenem que les Tresoles no és un espai adequat i vam fer públiques diverses demandes a Govern. Ara volem explicar públicament el perquè i com s’ha arribat a aquest posicionament.



El gener del 2015, i a petició del Govern, la Direcció General de l’Aviació Civil francesa va realitzar un estudi on avaluava fins a deu possibles ubicacions de l’heliport: una a Engolasters, set a la Comella, una a la zona del Forn Vell i una darrera a la Borda Vidal. Per a cadascun d’aquests espais s’analitzaven cinc àmbits: operacions aèries necessàries per a l’enlairament o l’aterratge dels aparells, infraestructures que caldrien construir i facilitat per fer-les, accessibilitat des del centre del país, proximitat o llunyania a zones d’habitatges i, finalment, possibilitat de construcció per fases. Per a cada apartat s’atorgava una puntuació d’entre 0 i 4 (no apropiat (0), acceptable (1), bé (3) i molt bé (4)).



D’aquest estudi del 2015 se’n desprenia que hi havia 4 parcel·les directament no apropiades, mentre que les del Forn Vell (8 punts sobre 20), Borda Vidal (7 punts sobre 20) i dues de la Comella (9 i 10 punts, respectivament, sobre 20) obtenien notes baixes. En canvi, dos dels ter­renys aconseguien una puntuació elevada: 17 punts en el cas d’un dels de la Comella i 16 per a la ubicació que es proposava a Engolasters.



En un altre informe, aquest de l’octubre del 2016, als tècnics francesos també se’ls va encarregar l’estudi del terreny de les Tresoles, però sense que, almenys que nosaltres sapiguem, s’hagi fet una anàlisi comparativa amb els terrenys que havien analitzat el 2015 i, en cap cas, sense haver-lo avaluat amb els mateixos criteris de puntuació com s’havia fet anteriorment.



Després de llegir les conclusions de l’informe actual sobre les Tresoles resulta que disten molt de l’optimisme que s’entossudeix a defensar el Govern els darrers mesos. Textualment, indiquen que “el lloc proposat, encara que molt restrictiu, permet el posicionament de dues vies, forats explotables en transport públic. Tanmateix, a causa de la seva implementació, la construcció necessita importants mitjans d’excavació i de construcció d’obra civil conseqüents, així com la carretera d’accés amb un punt rodó al final”.



És a dir, els especialistes deixen clar que es tracta d’un lloc “restrictiu” i que requeriria inversions molt importants per poder ubicar l’heliport. És un sí amb molts matisos i, sobretot, amb un cost de construcció molt elevat.



Nosaltres, reconeixent que no som experts en la matèria, hem volgut aplicar a aquest emplaçament els criteris que els mateixos analistes van fer servir el gener del 2015 i el resultat és el següent: pel que fa a operacions aèries es podria considerar que obtenen una nota de bé (3 punts); pel que fa a les infraestructures, aquí només podríem atorgar la condició d’acceptable (1 punt), de la mateixa manera que amb l’entorn, tenint en compte les zones residencials properes, i amb la possibilitat de construcció per fases. Finalment, pel que fa a l’accessibilitat, ningú pot negar que es tracta d’un espai pròxim al centre del país i, per tant, també aquí li hauríem d’atorgar un bé (3 punts). El total que obtindria la proposta a partir dels criteris analitzats pels especialistes el 2015, i segons la nostra anàlisi, seria de 9 punts sobre 20. És a dir, una nota molt inferior a la que van obtenir, per exemple, un dels terrenys de la Comella o el d’Engolasters.



Acceptem, però, que nosaltres no som tècnics especialistes en la matèria i és per això que hem demanat al Govern que sol·liciti a l’organisme gal que faci un treball de les mateixes característiques per obtenir una puntuació més acurada del terreny de les Tresoles. Entenem que aquest estudi ens hauria de donar la raó a l’hora de qualificar el terreny que es proposa com a “poc adequat”. Per això, tal com ja vam fer fa uns dies davant els mitjans, tornem a reclamar al Govern que encomani aquest treball. En aquest moment, i sense disposar d’aquesta anàlisi, des del PS només podem expressar un no rotund a la construcció de l’heliport en aquesta parcel·la.

