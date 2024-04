Pla d'estalvi amb un interès del 3,6% a Morabanc

Actualitzada 09/04/2024 a les 13:17

MoraBanc ha presentat un pla per fomentar l’estalvi accessible i aplicable a diferents tipus de persones, independentment dels seus ingressos i despeses mensuals. Aquesta solució financera estableix una rutina organitzada molt personalitzable, amb una aportació inicial i posteriors periòdiques.El pla d’Estalvi de MoraBanc valora de manera especial l’esforç del client a l’hora de començar a estalviar amb un rendiment especialment interessant per l’aportació inicial que, durant els primers tres anys, rebrà un rendiment estimat a venciment del 3,60% TAE anual, amb una rendibilitat acumulada estimada, al final dels tres anys, superior al 10%.A banda de l’aportació inicial, el pla s’articula amb aportacions periòdiques de la quantitat que decideixi cada persona per assolir els seus propòsits. Les aportacions periòdiques reben també un tipus d’interès garantit favorable que s’anirà revisant semestralment i que s’inicia amb un 3% TAE.MoraBanc ha dissenyat aquest pla d’estalvi com una solució financera que ajuda les persones a optimitzar les finances personals i promogui la salut financera amb l’objectiu d’incrementar el patrimoni i la solvència, generant una reserva per a despeses imprevistes. Una opció d’estalviar amb una rendibilitat parcialment assegurada i un interessant equilibri entre liquiditat i rendibilitat, ja que mitiga l’efecte negatiu de la inflació fent que els estalvis no perdin valor, i sempre ofereix l’opció de recuperar el capital total o parcialment, en diferents condicions. Els detalls del Pla d’Estalvi Combinat es poden consultar al web de MoraBanc.