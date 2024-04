Nova eina d'estimulació neurològica als centres de dia de Creu Roja

Actualitzada 09/04/2024 a les 13:51

Amb l'objectiu de "mantenir les capacitats i alentir el deteriorament cognitiu" els usuaris dels tres centres de dia que gestiona la Creu Roja Andorrana han començat a fer servir unes tauletes i una aplicació que els permet dur a terme "una àmplia bateria d'activitats" graduades per diferents dificultats i totalment adaptades a cada persona. La nova eina, que ja han provat 37 persones amb un resultat satisfactori, ha estat presentada aquest dimarts per la Creu Roja Andorrana i Black Horse Partners, l'empresa que ha finançat la compra de 60 tauletes que tenen accés a una aplicació anomenada Neuronup que funciona en 38 països. La intenció és que abans de finals d'abril s'hagin dut a terme 370 sessions amb aquesta plataforma i que tots els usuaris dels tres centres la provin i gaudeixin, almenys, d'una sessió setmanal.La voluntat, ha exposat la terapeuta ocupacional dels centres de dia de l'ONG Lídia Ballesteros, és que tots els usuaris dels tres equipaments, el de Sant Júlia de Lòria, el d'Andorra la Vella i el d'Escaldes-Engordany, en puguin gaudir, per poder incidir no només en el treball amb aquelles persones que tenen les capacitats cognitives més minvades sinó també com a eina de prevenció. De fet, s'ha començat a provar la plataforma amb aquells usuaris que tenen quadres menys greus per anar-la fent extensiva a altres perfils més greus.