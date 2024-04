Actualitzada 08/04/2024 a les 21:12

Les entitats AGIA (Col·legi d'Agents i Gestors), FIABCI (associació internacional del sector immobiliari) i APBI (Associació de Propietaris de Béns Immobles), s'han pronunciat en contra del Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge del Govern d'Andorra, presentat el passat 4 d'abril. Ho han fet a través d'un comunicat enviat aquesta tarda, on han manifestat "desgrat i preocupació" pel fet que el Govern hagi pres les decisions sense parlar amb cap de les entitats. Així, asseguren que hi ha un "desconeixement real del sector de l'habitatge", en tant que no es disposa de "dades públiques, certes i contrastades" i acusen el Govern d'emetre lleis amb improvisació.El comunicat també posa de manifest que tot i que el Govern fa prevaldre el dret constitucional a l'habitatge digne per sobre del dret constitucional a la propietat no justifica de forma raonada el perquè els propietaris de béns immobles haurien de ser privats dels seus béns (encara que sigui temporalment), ni quina és la justa indemnització que preveu la mateixa Constitució. En aquest sentit, les entitats, subratllen que la cessió obligatòria i temporal dels pisos prevista és "inconstitucional"Finalment, les entitats denuncien el fet que "no existeix un model clar de país per part del Govern". Segons les entitats, "mai s'han fet servir les cessions de sòl per a millorar el problema de l'habitatge" i a més "es plantegen mesures totalment especulatives, sense cap garantia d'èxit, doncs no provenen de cap estudi o precedent".