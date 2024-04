Canvi de temps i nevades a partir del dimarts

Actualitzada 07/04/2024 a les 10:16

Un canvi de temps colpejarà el Principat el dimarts amb una baixada de les temperatures i neu als 1.200 metres. La previsió indica que les mínimes poden assolir els 4 graus al centre i els 8 sota zero al Pas de la Casa, mentre que la nevada anirà acompanyada de vent amb ràfegues de fins a 30 quilòmetres per hora. S'espera que les precipitacions tornin el dimecres.La jornada d'avui ha estat marcat per la nuvolositat alta densa i la pols en suspensió que pot deixar fort vent a la part alta. Avui i demà es mantindran les temperatures a l'alça i dies corresponents a un clima d'estiu, segons va citar el servei ahir. Les màximes estaran entorn als 18 graus a Andorra la Vella i els 9 graus al Pas.