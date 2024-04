Actualitzada 02/04/2024 a les 12:01

Sensació bona, en general, en el sector hoteler després del pas de la Setmana Santa. Una percepció que traspua, sobretot, en els grans establiments de les parròquies centrals, els quals van superar el 85% en els dos dies més potents –Divendres Sant i diumenge–, mentre que les parròquies més altes van patir algunes cancel·lacions de turistes que anaven cap a la neu a causa del mal temps.

D’entre els hotels amb què ha contactat el Diari, els que més han nedat en l’abundància són l’NH Andorra, l’hotel Màgic, l’Art Hotel i el Sant Jordi. Els tres primers, de quatre i cinc estrelles, superen amb escreix el 90% d’ocupació i es planten, fins i tot, al 100% el cap de setmana. Des de l’NH Andorra comenten que la majoria dels dies de la setmana, des del dilluns 25 de març, van assolir el 100%, una xifra a què encara avui aspiren perquè “hi ha un equilibri entre els que marxen de vacances i els que tornen a treballar”. Una sensació que també tenen a l’hotel Màgic, que de dijous fins ahir van posar el cartell de “Tot ocupat”, i també el més modest Sant Jordi, “unes xifres del tot normal per a aquestes èpoques”, expliquen. A l’Art Hotel, per la seva banda, van tenir reserves d’entre un 90% i un 95%, tot i que avisen que la meitat provenen de l’Andorra Sax Fest, que va començar Dijous Sant i acaba aquest divendres.

Més diferent és la visió del també cèntric Grand Plaza, que va arribar al seu pic màxim divendres i dissabte amb un 87% d’ocupació, mentre que la mitjana dels dies que no eren pont no arriba al 65%. “Les xifres habituals són les de divendres i dissabte, no s’explica per què són tan baixes les dels altres dies, quan els carrers eren plens”, apunten des de l’establiment.

A les parròquies altes, les conseqüències del mal temps van provocar algunes cancel·lacions, tot i no afectar notòriament. A l’hotel Princesa Parc, d’Arinsal, van tenir una mitjana entre el 80% i el 87% durant tota la setmana, i van assolir el seu màxim dissabte amb un 87% –amb diverses cancel·lacions d’última hora–. Amb les mateixes dades van allotjar al Roc Meler, a Canillo, però en el seu cas amb més moviment. “De dijous a dissabte vam estar al voltant del 85%, tot i tenir moltes cancel·lacions a causa del mal temps”, diuen. A l’hotel Bringué, al Serrat, van estar al 80% durant el pont, mentre que a l’Ski Plaza, de Canillo, el millor dia va ser divendres, amb un 85%.