Actualitzada 30/01/2024 a les 16:40

El sindicat català Unió de Pagesos ha convocat mobilitzacions a Tarragona per protestar per la situació del sector per al dimarts 13 de febrer i s'espera que aquesta tarda s'hi afegeixen d'altres organitzacions. Diversos col·lectius havien anunciat ahir talls de carreteres el dilluns 5 de febrer però la proposta és que les accions de força es desenvolupi a tot el territori català en la segona setmana de febrer. Aquesta tarda s'ha de celebrar una assemblea d'organitzacions agrícoles per concretar el calendari de protestes a les comarques de Lleida i Girona.Els pagesos faran marxes i talls del trànsit en autopistes tot i que afirmen que no volen perjudicar les connexions locals, i també hi haurà accions al port de Tarragona. L'objectiu és manifestar l'oposició a les "importacions de mercaderia que fan competència deslleial als productes catalans", segons afirmen. Els agricultors se sumen a les protestes del sector agrari que s'estan repetint amb tancaments de carretera a diversos països d'Europa des de fa setmanes. Els col·lectius volen denunciar la greu situació de la pagesia pels elevats costos que han de suportar i pels efectes de la sequera, segons han fet públic.Andorra ha viscut els efectes de les protestes dels agricultors francesos durant tres dies de la setmana passada. Els pagesos van tallar amb tractors l'accés a Andorra des de divendres a diumenge, el que va dificultar l'arribada de visitants i el subministrament de mercaderies.Les mobilitzacions inclouen una tractorada a Madrid el 21 de febrer davant el ministeri espanyol d'Agricultura.