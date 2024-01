Mor el pintor Francesc Galobardes als 93 anys

Actualitzada 27/01/2024 a les 11:01

El pintor Francesc Galobardes Carbonell ha mort avui a l'edat dels 93 anys, reconegut per la representació de paisatges de neu i muntanya d'Andorra, segons ha comunicat la seva família. Va nèixer a Riudaura, a Girona, i es va instal·lar a Escaldes-Engordany des de la dècada dels seixanta. Galobardes ha sigut sempre un aficionat de la pintura i el dibuix, mai ha deixat de pintar. Ha estat força reconegut pel seu domini en les representacions paisatgístiques, d'hivern i de neu, i de les muntanyes del país. Les seves obres han estat exposades a Andorra, Barcelona, Madrid, Nottingham, París i Brussel·les, entre d'altres ciutats, i actualment es poden contemplar algunes a l'espai Galobardes que es va obrir al desembre de 2021 a Canillo. Ha rebut diversos premis per la seva obra i va ser professor de pintura de Joan Martí, que va ser Copríncep episcopal des del 1971 fins al 2003.Galobardes va treballar com a empleat de Banca a Creand al 1961 i també va tenir lligams estrets amb el món de la política. Fou alcalde del seu poble natal entre l'any 1979 i el 1983. Algunes de les seves fites com a mandatari municipal va ser la millora de la gestió de residus i la millora de l'accessibilitat a l'aigua potable als masos del municipi.