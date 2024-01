Marxa enrere en la reducció d'exempcions fiscals

Actualitzada 27/01/2024 a les 05:46

Gabriel Attal, el recentment nomenat primer ministre francès, es va desplaçar ahir a primera hora de la tarda al departament francès de l’Alta Garona per intentar calmar els ànims dels agricultors amb un seguit d’anuncis que per ara no han aconseguit l’efecte desitjat. “Sense pagesos no hi ha país. Estic convençut que un diàleg, fins i tot exigent i fins i tot de vegades dur, encara és possible a França”, expressava al seu compte d’X. Però el cert és que les mesures no són suficients per al col·lectiu mobilitzat. Attal va anunciar que es fa marxa enrere en el pla per reduir les exempcions fiscals sobre el dièsel per a l’ús agrícola. A més, va apuntar que l’exempció se’ls aplicarà automàticament cada vegada que repostin combustible, de manera que no hauran de pagar anticipadament i després reclamar el reemborsament.

Al seu torn, el president Emmanuel Macron traslladarà a la propera cimera de líders europeus la petició de simplificar la política agrària comuna o eliminar l’obligació de deixar un 4% de la terra en guaret. Una de les queixes més repetides pels mobilitzats és haver de competir amb productes produïts amb regles mediambientals o socials menys estrictes que a França.