Campament reivindicatiu

Cadires, menjar i tot el necessari per passar el cap de setmana és el que van preparar els agricultors a La Croisade, quan van convertir el tall de carretera en una base d’operacions provisional.

El punt d’intersecció de l’RN-22 i l’RN-320 va quedar tallat al trànsit poc després de les 10 del matí d’ahir amb l’arribada de desenes de pagesos, que van bloquejar la circulació amb tractors i remolcs de grans dimensions. L’objectiu era allargar les protestes contra el govern de l’Elisi per reclamar millores en el sector primari. Els agricultors, acompanyats de les seves famílies, van instal·lar un gran campament amb cadires, taules, provisions d’aigua, menjar i tota mena d’estris de cuina per poder continuar la protesta durant el cap de setmana, tal com van comentar en aquest mitjà de comunicació les persones