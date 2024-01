Veneçuela vol ser actor civil al cas del frau de PDVSA

Actualitzada 25/01/2024 a les 06:16

La República Bolivariana de Veneçuela ha interposat un recurs d’empara al Constitucional per ser acceptat com a actor civil en una causa de BPA pel frau a l’empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) després que la sala penal del Tribunal Superior rebutgés aquesta demanda. L’estat veneçolà al·lega que s’ha vulnerat el seu dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, i el TC ha acceptat a tràmit el recurs. L’espoli a PDVSA està quantificat en prop de 2.000 milions de dòlars a través d’una trama delictiva que tenia dipòsits a BPA.

D’altra banda, i sobre un altre afer vinculat amb la intervenció del banc, l’alt tribunal va rebutjar un recurs d’empara interposat pels expropietaris del banc, els germans Cierco, que al·legaven la prescripció d’un delicte menor contra el prestigi de les institucions inclòs en un procediment de diligències prèvies obert per la Batllia, que també instrueix els presumptes delictes majors d’associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors. El TC argumenta que no pot tramitar el recurs d’empara perquè no és una resolució ferma.