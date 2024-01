David Astrié dirigirà el centre Iconic

Actualitzada 25/01/2024 a les 12:03

L'excònsol d'Andorra la Vella, David Astrié s'incorpora a l'equip directiu de Bomosa dirigint el projecte d'Iconic, el centre residencial que actualment es troba en obres a les instal·lacions de Sud Ràdio al Port d'Envalira. Astrié substituirà a Manel Garcia que després de quatre anys al capdavant deixa el grup empresarial i deixa les seves funcions a la companyia.Astrié amb la seva arribada com a nou director d'Iconic vol impulsar aquest projecte d'interès nacional que es troba actualment en procés de construcció així com la seva posada en marxa."Com a projecte de país que contribuirà a fer d'Andorra un referent internacional del món de l'esport i de la salut, arribo a l'equip d'Iconic amb l'objectiu de continuar donant forma al que serà el centre residencial mèdic esportiu més alt d'Europa. Les obres es troben en un moment important, amb la definició final de les diferents àrees i és un temps que requereix una atenció minuciosa; a banda de tenir la visió posada en l'obertura del centre, l'entrada en funcionament i la projecció internacional", ha explicat Astrié.De la mateixa manera, Marc Taló s'incorpora com a nou CEO de l'Univers Bomosa per donar de donar continuïtat al procés de creixement empresarial del grup i també en substitució de Manel Garcia que deixa el càrrec.