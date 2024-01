Promoure hàbits saludables és fonamental per la salut mental

Actualitzada 22/01/2024 a les 19:20

Mantenir hàbits saludables com tenir una bona alimentació, descansar bé o tenir una bona relació amb un mateix són factors claus per cuidar la salut mental. Així ho ha explicat aquesta tarda el metge psiquiatre i cap del Servei de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, que ha impartit la conferència 'La salut mental, avui', que s'emmarca dins del programa 'La salut al dia' que organitza Creand. Per Mur és molt important desenvolupar "la intel·ligència emocional perquè moltes vegades ens oblidem de les nostres emocions i no en tenim cap cura", com també ho és posar "ordre i creativitat al servei de la nostra vida", ha explicat. També ha destacat el pessimisme amb què viu la societat, la qual és una altra característica que ajuda a desenvolupar ansietat, estrès o malalties relacionades amb la salut mental. "Sempre ens estem repetint tota la situació dolenta i ens apropem al pessimisme", ha comentat l'especialista qui també ha agregat que la felicitat depèn d'un 10% de què ens passa i el 90% de com ens agafem les coses que ens passen.