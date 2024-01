La hibridació del gat fer

Aquest mamífer està en perill d'extinció a causa de les reproduccions que manté amb els fèlids ferals d’algunes colònies, per això es treballa perquè l’espècie no es perdi

Entre el 2011 i el 2013 el Govern va portar a terme el projecte Felis, que va confirmar que els gats fers i els domèstics que acaben esdevenint ferals s’encreuaven entre ells. Arran d’això, ja fa uns anys que els comuns, les protectores i l’executiu treballen per protegir el gat fer, també conegut com a gat salvatge. Aquest fèlid està en perill d’extinció a tot Europa, i Andorra no n’és una excepció. Els pocs exemplars que queden no són cosa d’ara, sinó que ve de lluny. El segle passat molts van ser exterminats a tot el continent i, actualment, tot