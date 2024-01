Moody's manté una perspectiva estable a Andorra

Actualitzada 19/01/2024 a les 23:09

L'agència d'avaluació Moody's ha publicat aquesta nit el seu darrer informe en què ha pujat la qualificació d'Andorra de Baa2 a Baa1 i manté la perspectiva estable, segons ha informat l'executiu en un comunicat. Els avaluadors destaquen el rigor en la gestió de les finances públiques per part del Govern i, en particular, el seu baix nivell d’endeutament, la seva reducció progressiva i el seu cost.Moody’s destaca les oportunitats econòmiques que pot suposar l’acord d’associació amb la UE, "ja que això permetria integrar encara més el país en l’escenari internacional i donaria la possibilitat a les empreses de competir en igualtat de condicions dins del mercat interior".L’agència de ràting també assenyala els efectes positius que poden tenir els pactes d’estat impulsats per l’Executiu en matèria de pensions i de salut, que inclouen la representació governamental, la dels partits polítics i també la d’agents econòmics i socials, en la gestió de la despesa a llarg termini i la sostenibilitat de les finances públiques.Pel que fa a la solidesa institucional, Moody’s posa en relleu la predictibilitat i consistència de les seves decisions i, quant al creixement de l’economia, l’agència estima que els riscos associats són equilibrats i fa una previsió de creixement del PIB real del país d’un 2% en 2024 i d’un 1,5% en 2025 i 2026. Aquesta estimació, segons l’agència, es deu, en part, a la demanda interna derivada de l’augment dels salaris i de la inversió real en el país.L’organisme finalment emfatitza en els beneficis que té per al país la creació de les reserves internacionals, ja que permetrien poder fer front a potencials xocs financers com desastres naturals i pandèmies.