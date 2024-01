MyInvestor tanca inversions per 45 milions d'euros

El desembre va elevar el seu capital CET1 per sobre de 60 milions

MyInvestor tanca una ronda d’inversió per 45 milions i comptarà amb l’entrada en el seu capital dels fons Nortia Capital i Arama Futuro. Nortia Capital, el hòlding empresarial de la família Lao que dirigeix Juan Antonio Alcaraz, i el family office Arama Futuro, propietat d’Ángel Asín i dirigit per Ángel Hernando, van liderar aquesta operació. El neobanc, amb el suport de Grup Andbank, AXA, El Corte Inglés i diversos family office espanyols, va assolir el desembre del 2023 acords de capital amb els quals va elevar el seu capital CET1 per sobre de 60 milions i va situar en més