Jurament de les noves inspectores de l'APDA

Actualitzada 23/10/2023 a les 14:18

Belina In Soon Babi i Sabrina Pujol han jurat el càrrec com a inspectores de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) davant del síndic general, Carles Ensenyat, aquest matí a la Casa de la Vall. La presa de possessió posa punt i final a la crisi viscuda darrerament en el si l’agència per cobrir les vacants de les anteriors inspectores que havien quedat buides per una baixa i per dimissió.La corporació té actualment cinc expedients en curs de resolució i la cap de l’agència, Resma Punjabi, ha declarat que les noves incorporacions han de permetre respondre a la necessitat de més recursos humans i d’un equip "més estable i suficient per poder treballar amb normalitat".A banda de les inspectores, la corporació té pendent finalitzar un procés de selecció pel que fa al personal d’administració, a més de tenir vacant una plaça per a tècnic jurista.Punjabi ha assegurat que un dels reptes amb les noves inspectores és mitigar la manca de delegats de protecció de dades a les empreses del país, assegurant que el nombre d’aquests professionals “és molt baix”. Ha emfatitzat que aquest dèficit es dona, sobretot, en empreses del sector privat, ja que no suposa una "obligació directa" i "és difícil de calcular quants en calen".