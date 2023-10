L'USdA amenaça amb una manifestació per l'especulació immobiliària

Actualitzada 20/10/2023 a les 12:37

Segons les dades que han consultat els sindicats a Estadística, el nombre dels habitatges de les llars residents és de 37.451, dels quals han resumit els habitatges d'entre 50 i 74 metres quadrats per parròquia com espai "acceptable" per poder-hi viure. El nombre acceptable d'habitatges de les llars residents per superfície i parròquia a Canillo és de 861, a Encamp de 1894, a Ordino de 428, a la Massana de 955, a Andorra la Vella de 3.095, Sant Julià de Lòria de 453 i a Escaldes-Engordany de 1.551.

“Aplicant les mesures que hem presentat, i donant sortida als 2.500 pisos buits que hi ha, més la construcció de pisos a lloguer assequible, el problema de l’especulació es podria resoldre en dos mesos”. Així de contundent ha estat Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA que aquest matí ha participat en la reunió del CES, el Consell Econòmic i Social, on ha presentat un pla de xoc contra l’especulació immobiliària, elaborat conjuntament amb el Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP). I ha anunciat que si no s'adopten mesures hi haurà una mobilització per reclamar acabar amb l'especulació immobiliària. La mesura principal que plantegen els sindicats és l’establiment d’un topall de 8 euros el metre quadrat en els pisos de lloguer. “Per cada euro de més es pagarien 5 euros d’impostos”, ha explicat Ubach, “i d’aquesta manera veuríem com desapareixen els pisos de lloguer de més de 2.500 euros”.El president de la CEA, Gerard Cadena, ha manifestat després de la reunió del CES, que a aquesta proposta li cal molta més profunditat: “en aquest promig no es té en compte l’ubicació dels pisos, la tipologia, les prestacions”. Cadena ha afirmat que caldria afinar bé la proposta per tenir-la en compte. En aquest sentit, des de l'USdA s’espera que entre avui i la propera trobada del consell, hi hagi una evolució de les postures i es prenguin decisions “valentes”, exposant que l’accés a habitatge “és un dret”. La propera reunió es celebrarà el 16 de novembre, i des del sindicat ja s’ha anunciat que si no hi ha un avenç es procedirà a prendre mesures de pressió, convocant a una manifestació que tindria lloc abans de les comunals.El CES ha posat damunt la taula també l’increment salarial, on la CEA s’ha mostrat pobert a un increment en el salari mínim que superi l’IPC, tot i que encara s’està en converses.El pla dels sindicats té com a finalitat premiar a tots els propietaris que lloguin l'immoble per un preu inferior als 8 euros amb una bonificació via impositiva. Alhora, es vol evitar, via impostos, una superació del preu establert per metre quadrat, en el lloguer d'immobles a 5 euros per cada euro de més del preestablert de forma mensual. Els sindicats expliquen en l'informe que han elaborat que segons les dades que han consultat d'Estadística, el metre quadrat és de 8,3 euros, i que, per tant, "pensem que no hi estem allunyats per poder establir aquest preu, ja que les mateixes dades actualitzades mostren que els pisos d'entre 5 i 9 anys d'antiguitat s'estan llogant de mitjana a 8 euros el metre quadrat i aquells d'entre 10 i 19 anys d'antiguitat a 7,8 euros el metre quadrat".Consideren que aquesta mesura es podria implantar en un curt termini, que creuen que hauria de ser entre 3 i 6 mesos, ja que "es tracta d'una mesura molt urgent i que té un impacte enorme en la ciutadania i la seva qualitat de vida".De la mateixa manera, els sindicats proposen establir un preu de referència de tots els habitatges destinats a lloguer tenint en compte la situació geogràfica d'aquest, els serveis de l'immoble i l'antiguitat o la qualificació energètica entre d'altres. I també crear un Registre de la Propietat públic i gratuït on quedi constància de les diferents propietats existents i les persones o societats que les tenen. Els sindicats consideren que les dues mesures es podrien assolir en un termini d'entre 3 o 5 anys.Quant a habitatges de compra, els sindicats proposen que tota promoció privada que es presenti per a l'adquisició d'un habitatge, serà l'Estat andorrà junt amb els comuns, son qui han de promoure un 20% dels habitatges en règim d'habitatge protegit, considerant-los habitatge de preu assequible. Els sindicats tenen una proposta pels pisos de protecció oficial, que creuen que haurien de ser amb un preu cost de la construcció de l'habitatge més repercussió del terreny amb un màxim d'un 10% de benefici. De la mateixa manera i per poder optar a aquests habitatges els sindicats proposen requeriments com tenir més de 10 anys de residència, si es vol vendre un pis d'aquestes característiques no podrà vendre's per un benefici superior al 10% per evitar l'especulació. Alhora, únicament es podrà adquirir un pis d'aquesta tipologia per individu i no es mirarà el salari del comprador, ja que no es tracta de pisos socials.Els sindicats, per finalitzar, expliquen que totes les propostes es poden "afinar", consensuar i especificar-ne diferents variables més endavant. Expliquen que per ara les proposen com a "pla de xoc" per frenar l'especulació i donar cabuda a una habitatge digna als treballadors del país i les seves famílies.