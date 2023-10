Bloqueig de propietats i comptes de la xarxa de tràfic de gossos

Actualitzada 18/10/2023 a les 16:52

L'operació internacional per desarticular una xarxa que traficava amb gossos i gats del 20 de setembre passat s'ha saldat amb el bloqueig de propietats i comptes de membres de la xarxa, segons ha informat la policia. El cos de seguretat va participar en una actuació amb els mossos d'esquadra, la policia nacional espanyola, la guàrdia civil i la guàrdia urbana de Barcelona que ha comportat la detenció de 13 persones i el rescat de més de 400 animals de companyia, entre gossos i gats. Els arrestats estan acusats de maltractament animal, instrusisme laboral, estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.Els cossos han explicat avui en una roda de premsa a Barcelona que la col·laboració d'Interpol i l'agregat d'Andorra en coordinació amb la Batllia, el Consell Superior de la Justícia d'Andorra i la policia andorrana es va fer una entrada i escorcoll en una de les botigues que l'organització controlava al Principat. L'establiment "servia de trànsit per a alguns cadells importants des d'Europa de l'Est". I s'especifica que s'han bloquejat propietats en territori espanyol i a l'estranger i productes bancaris "que els líders de l'organització havien adquirit gràcies als beneficis del trànsit il·legal d'animals". La xarxa operava a Barcelona, Madrid, Andorra i països de l'Est.La investigació policial es va iniciar a finals del 2020 en trobar deficiències en inspeccions administratives realitzades per tècnics del departament de benestar animal de l'ajuntament de Barcelona i la guàrdia urbana de la ciutat en un establiment de venda d'animals de la capital comtal on es van trobar 33 gossos malalts. La inspecció es va fer en resposta a diverses denúncies rebudes per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals que hi havia a la botiga.Els agents van comprovar que hi havia maltractament animal per falta de cura que acabava provocant la mort de les mascotes. I van descobrir que les cartilles sanitàries i passaports de viatge dels animals no eren correctes i s'havia manipulat el contingut, el que suposava un delicte de falsificació documental. Els investigadors van descobrir que l'organització importava animals de companyia des de països de l'Est, que tenien centres de cria il·legals i que hi havia compra il·legal per xarxes socials.El transport dels gossos i gats es feia per carretera "en vehicles amb espai reduït i ventilació deficient" en trajectes de més de 2.000 quilòmetres amb 20 hores de viatge en "condicions deficients" que propiciaven el desenvolupament de malalties entre els animals. I l'estat de salut dels animals s'agreujava per les "pèssimes" condicions dels establiments de venda, han exposat els cossos de seguretat. Aquesta situació provocava moltes morts i la xarxa posava a la venda "animals sans, malalts o incubant malalties infectocontagioses" que feien que acabessin morint poc després de ser adquirits pels propietaris.L'organització delictiva comptava amb una veterinària "facilitava els seus coneixements i signatura per donar una imatge de fiabilitat suficient" per fer veure que els animals que venien estaven sans. I hi havia cliniques veterinàries controlades per la xarxa participaven en l'engany als clients i a les administracions amb infraccions en la gestió de la documentació dels animals per amagar les malalties que havien patit els cadells. Els investigadors també van trobar deficiències als centres de cria on es manipulava les femelles "per obtenir un rendiment màxim de cries".L'operació dels cossos de seguretat es va concretar el 20 de setembre amb l'entrada i escorcoll a dotze establiments i la detenció de 13 implicats. Els agents van recuperar més de quatre centenars de gossos i gats, principalment cadells "de races d'alta cotització al mercat".