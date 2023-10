La inflació augmenta al 6,1% al setembre

Actualitzada 16/10/2023 a les 09:56

La dada definitiva de l'Índex de Preus al Consum (IPC) confirma la pujada avançada a principis de mes per Estadística fins al 6,1%, segons publica aquest matí. La variació anual al setembre se situa cinc dècimes per sobre del 5,6% que es va registrar a l'agost i l'informe atribueix l'augment de la inflació del mes passat a l'encariment dels productes de vestit i calçat en un 14,4%, del transport en un 1,3% i d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles en un 0,5%.El recull de dades assenyala que l'evolució anual de preus que ha tingut una baixada ha estat la del grup d'aliments i begudes no alcohòliques que disminueix nou dècimes en comparació al mes anterior. I concreta que llegums, verdures, carn, llet, formatge, ous, pa i cereals han tingut al setembre un creixement inferior al que es va produir al mateix mes del 2022.Estadística indica que la inflació subjacent, que no té en compte els productes frescos i els energètics, és encara més elevada amb un índex del 6,7% en relació al setembre de l'any passat.L'IPC d'Espanya ha pujat dues dècimes al setembre i se situa en el 3,5% anual, molt per sobre del 2,6% de l'agost. A França la variació ha estat d'una rebaixa mensual de cinc dècimes que deixa la inflació en un 4,9%, sense canvis respecte a l'agost.