El Fons de Reserva de Jubilació licita els treballs de la parcel·la de Santa Coloma

Pas endavant per construir les proteccions a la parcel·la de l’antiga clínica de Santa Coloma que han de culminar amb l’enderroc de l’edifici i una eventual edificació futura. Després d’adjudicar el projecte fa un any, el Fons de Reserva de Jubilació acaba de licitar la construcció dels elements de seguretat que han d’evitar la caiguda de rocs en un terreny de risc. La voluntat és adjudicar els treballs abans que finalitzi aquest any per executar-los a partir del 2024. Uns treballs que s’han dividit en tres lots i que sumen una durada de 15 mesos, segons el que preveu el plec