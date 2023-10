El màxim accionista de l’FC Andorra amenaça d’endur-se el club del país després d’unes declaracions de Cabanes

L’enrenou entre el Govern i l’FC Andorra per l’ús de l’Estadi Nacional va viure ahir l’enèsim capítol del serial amb l’entrada en acció del màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, que va mostra indignació responent unes declaracions d’Alain Cabanes, i afirmant que el Govern obliga el club a marxar del país. El secretari d’Estat d’Esports i Joventut havia reiterat al matí que el club tricolor no podrà jugar la temporada vinent a l’Estadi Nacional, ni tan sols de manera temporal, i va assenyalar que “nosaltres ajudarem a mediar, o a trobar un lloc per a ells perquè puguin començar la