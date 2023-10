Diners de PDVSA per a una concursant a Miss Món

Actualitzada 08/10/2023 a les 06:26

L’empresari Luis Mariano Rodríguez Cabello, presumpte testaferro de la xarxa, va regalar el 2010 a la representant de Veneçuela a Miss Món el 2007 un apartament de 950.000 dòlars a l’edifici Parc Residencial Camp d’Or de Caracas, segons es desprèn d’un informe confidencial de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) a què va tenir accés El País.

A través d’una societat panamenya instrumental (sense activitat), el presumpte home de palla de l’organització va transferir l’import de l’immoble a un compte al Bank Sarasin and Co de Suïssa al matrimoni veneçolà que va vendre la propietat. Rodríguez Cabello va enviar els diners l’11 de febrer del 2010 des d’un dels seus comptes a la BPA, l’entitat triada per a la trama per amagar els diners. Des de Uifand es van sorprendre de la transacció, pel fet que aquesta persona hagués pagat l’apartament.