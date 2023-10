Temperatures altes durant almenys 10 dies més

Actualitzada 04/10/2023 a les 10:16

Després de la dissipació dels núvols baixos matinals, el sol☀️torna a ser el protagonista del dia a #Andorra



Les altes pressions semblen sentir-se còmodes a les nostres contrades, sembla que en tenim per, almenys, 10 dies més pic.twitter.com/hs1m03oy3p — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) October 4, 2023

El servei meteorològic alerta que les altes pressions podrien situar-se sobre el Principat durant, almenys, deu dies més, en dies protagonitzats pel sol i temperatures altes per aquesta època de l'any. La previsió indica que el pas d'un front desgastat portarà avui una massa d'aire "no tan càlida", amb màximes de 27 graus a Andorra la Vella, tot i que demà l'entrada d'una massa d'aire més càlida provinent de l'Atlàntic farà pujar els termòmetres.Pel cap de setmana s'esperen màximes de 30 graus a Andorra la Vella i 13 al Pas de la Casa i Meteo avança que no es preveuen canvis en la situació meteorològica per principis de la setmana que ve, continuant amb "la monotonia seca i càlida d'aquesta tardor". A mesura que avancin els dies, s'espera que l'amplitud tèrmica augmenti, amb temperatures mínimes de 6 graus i màximes de 24 graus a mitjans de setmana a la capital. El servei meteorològic indica que a finals de setmana es podria tornar a "temperatures suaus per a l'època".