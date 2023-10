Actualitzada 02/10/2023 a les 14:14

La despesa pública en protecció social va ser de 249,8 milions d'euros l'any 2022, un 4,4% més que al 2021, segons l'informe publicat avui pel departament d'Estadística.Aquesta xifra representa el 22,3% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques), cinc dècimes més que l'exercici anterior, representa un 7,8% amb relació al PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 3.202 euros, envers els 3.085 euros de l'any 2021.Aquest augment de les despeses s'explica principalment per les prestacions de gent gran que augmenten l'11,7% (14,3 milions d'euros d'increment) i per les prestacions per habitatge que augmenten el +28,9% (0,9 milions d'euros d'increment).