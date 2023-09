Tor destaca Andorra com "un motor econòmic i social" del Pirineu

Actualitzada 29/09/2023 a les 20:37

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquesta tarda a la taula rodona sobre el futur del Pirineu, on ha destacat el paper d'Andorra com "un motor econòmic i social" dels territoris fronterers del Pirineu. La titular de la cartera d'Exteriors ha posat en relleu que "en cap cas es pot parlar del Pirineu com un territori homogeni però sí comparteix una sèrie de característiques i problemàtiques comunes que cal afrontar també de forma coordinada". Tor ha apuntat que els reptes que es plantegen al futur demanen implementar accions concretes per "organitzar un creixement sostenible, impulsar la diversificació econòmica del país, per seguir sent el motor econòmic del territori, i implementar mesures de resiliència per fer front als reptes compartits".La participació de la ministra a la taula rodona, titulada Quin futur volem per al Pirineu?: Estratègies per un desenvolupament sostenible dels territoris de muntanya, s'ha celebrat com a acte previ a les Jornades per a l'Excel·lència, celebrades cada any a Esterri d'Àneu amb la coorganització de Govern. L'acte ha tingut lloc al teatre de les Fontetes com un dels actes d'inauguració de la Pitavola del Comapedrosa.L'executiu explica que, de forma prèvia a la taula rodona, els ponents s'han reunit amb representants del Govern per aproximar posicions i estrènyer llaços transfronterers. El cap de l'executiu, Xavier Espot, s'ha reunit amb la síndica d'Aran, Maria Vergés, mentre que la ministra Conxita Marsol ho ha fet amb el secretari general pel Repte Demogràfic del ministeri per a la Transició Ecològica del govern d'Espanya, Francés X. Boya. Finalment, la ministra Tor s'ha trobat amb l'ambaixador de les comissions intergovernamentals, la cooperació i les relacions transfrontereres del govern francès, Philippe Voiry.