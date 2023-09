La Universitat d'Andorra avança en perspectiva de gènere

Actualitzada 27/09/2023 a les 06:21

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i la Universitat d’Andorra (UdA) signen avui un conveni de col·laboració i presenten una nova formació sobre perspectiva de gènere. Montserrat Ronchera, secretària general de l’Institut de les Dones, va explicar ahir al Diari que el pla d’igualtat esta· blert per la universitat “els està funcionant molt bé”, i que la col·laboració és per tal de conti· nuar millorant en el sentit de la igualtat i no discriminació per raó de gènere. Ronchera va infor· mar que la intenció és treballar per introduir la perspectiva de gènere en tot l’àmbit formatiu. De moment, va avançar que es duran a terme dos cursos per al sector públic, un a final del mes de setembre i l’altre al novembre, i conjuntament amb la secreta· ria d’Estat d’Igualtat s’estudiara de quina manera poden integrar més les noies en les carreres més masculinitzades, com ara les en· ginyeries. Totes les iniciatives es detallaran després de la signa· tura del conveni. Aquesta col·laboració és un altre objectiu aconseguit per l’Institut Andorrà de les Dones, el qual es va posar en marxar aquest any amb la missió de “promoure la participació de les dones en la vida política, cultu· ral, econòmica i social, en igual· tat de condicions i d’oportunitats que els homes, mitjançant l’im· puls, el control i l’avaluació de les actuacions dels poders públics i les empreses que operen en ter· ritori andorrà”, tal com es detalla a la pàgina web. Aquesta mateixa setmana, l’institut també traurà a la llum una guia sobre llenguatge inclusiu i no discriminatori per a les empreses, però encara tre· balla per posar en marxa projec· tes com ara el registre sobre la bretxa salarial i l’enquesta periò· dica sobre gènere.