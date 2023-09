França i el Banc Central Europeu ho rebutgen i la UE vol supervisió per sobre de l’AFA

El Banc d’Espanya no està tancat a fer de prestador d’última instància d’Andorra, una opció que facilitaria, i molt, la negociació amb la Unió Europea que ha entrat en una fase molt complicada en el moment de negociar l’annex que fa referència als serveis financers.



La llei que estableix que les reserves internacionals es poden utilitzar tant per a situacions de crisi de país tals com desastres naturals o pandèmies, com per a recursos per a un prestador d’última instància, no és acceptable a ulls d’Europa. El contingut que contempli l’acord d’associació pel que fa a les entitats bancàries és clau

