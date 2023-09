Augment excepcional dels casos de tos ferina

Actualitzada 22/09/2023 a les 15:46

El ministeri de Salut ha detectat els últims dies un augment inusual de casos de tos ferina sobretot entre escolars d’edats compreses entre deu i tretze anys. Immediatament ha activat el protocol d’actuació davant d’aquesta malaltia altament contagiosa. El tractament amb antibiòtics s’està administrant no solament els infants si no també als familiars de contacte més proper. El fet que l’augment de casos es produeixi en aquesta franja d’edat obeeix a que ha baixat la immunitat a l’espera de la dosi de reforç que s’administra als quinze anys per completar l’esquema de vacunació. El tractament preventiu es comença a aplicar als dos mesos, als quatre, a l’any i als cinc anys.La tos ferina és una patologia molt poc freqüent a Andorra i amb una incidència mínima per la qual cosa el ministeri ha posat en marxa una investigació per saber l’origen del brot. És una infecció aguda de les vies respiràtories que s’encomana fàcilment i que afecta sobretot als nens i als adolescents i adults que han perdut la immunitat.