Els treballadors de les ambulàncies trenquen la mediació

Actualitzada 17/07/2023 a les 10:07

La mediació per resoldre el conflicte entre els treballadors de les ambulàncies i l'empresa ha finalitzat sense acord. Els de la concessionària del transport sanitari no assistit i no medicalitzat, Andorrana de Transport Sanitari (ATS), han decidit donar per tancar el procés "ja que en la proposta existeixen diferents irregularitats, que ens impedeixen posar a votació l'esmentat document", informen en una carta adreçada als mediadors.Els empleats remarquen a més que abandonen el procés per intentar arribar a una entesa perquè "se'ns ha comunicat que no hi ha marge de negociació del document i, per tant, no tenen cabuda cap de les nostres respostes" per rebatre la proposta que van rebre l'11 de juliol la delegada dels treballadors i l'USd'A, representada per Gabriel Ubach i Joan Torra. I afirmen que durant el període que estan treballant la mediació entre les dues parts "no hi ha hagut cap canvi en la dinàmica en la relació empresa-treballador".Els treballadors destaquen que el servei del transport sanitari no assistit no medicalitzat està en una situació "crítica i tensa" perquè hi ha hagut 14 baixes laborals voluntàries d'empleats que han deixat l'empresa. I asseguren que es tracta "d'un fet inèdit" des del 2007, quan es va reestructurar el transport sanitari i van entrar les empreses privades. El personal insisteix que hi ha un document de subrogació signat per ATS i els empleats "on l'empresa es compromet a respectar les condicions laborals adquirides amb l'anterior empresa i que no s'està respectant des del maig, sense previ avís ni explicació". Els treballadors ressalten que aquesta manera de fer de la concessionària "no és legal" perquè vulnera la reglamentació laboral que recull que "són infraccions greus fixar condicions de treball pitjors que les establertes en el Codi de Relacions Laborals i vulnerar els drets dels assalariats per acció o omissió".El procediment de mediació per resoldre l'enfrontament entre empresa i treballadors es va iniciar a principi de mes per les reivindicacions del personal que reclamava les mateixes condicions laborals que tenien amb l'empresa anterior per la subrogació del contracte.