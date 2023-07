La ministra indica que on sí que intercediran és en el salari mínim interprofessional, amb la voluntat d’arribar al 60% del sou mitjà

“L’any passat va ser extraordinari atès que hi havia una situació de gran inflació i teníem un moment especialment complicat.” Amb aquestes paraules Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, va voler contextualitzar per què enguany el Govern ha pres la decisió de no intervenir en la negociació de les revisions salarials per al 2024 entre patronal i sindicats. “No li correspon i no ho farà”, va reiterar Marsol, que va afegir que així i tot va percebre una “clara voluntat d’arribar a una entesa, tant per part dels sindicats com de la patronal. Si més no, de

#1 ELS SALARIS ES NEGOCIEN EN EL DORADO TIERRA DE EMPRESARIOS.

(15/07/23 07:21)