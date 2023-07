L'Audiència espanyola arxiva la causa contra Oleguer Pujol

Se l’investigava per blanqueig en una gran operació immobiliària

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz ha arxivat la investigació contra el fill petit de Jordi Pujol, Oleguer. Les diligències formen part de la macrocausa que s’instrueix contra els Pujol, i en aquest cas concret s’investigava el fill petit i el seu soci Luis Iglesias per presumpte blanqueig en una gran operació immobiliària a través de la societat Drago Capital.



L’instructor afirma que les diligències s’arxiven provisionalment perquè d’allò investigat fins ara “no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte”. Els indicis subministrats per obrir la causa, afegeix, “van ser simples sospites, no aptes per seguir un procediment

