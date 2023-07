Falsificacions de documentació per obtenir el permís de residència

Actualitzada 15/07/2023 a les 06:30

La falsificació de la documentació per obtenir el permís de residència i treball continua sent una pràctica habitual. Immigració va iniciar una investigació i va detectar que durant la setmana passada es van produir diversos casos de falsificacions en la documentació que es presenta per obtenir el permís de residència al Principat.La investigació va finalitzar amb la detenció de quatre persones. La policia va explicar que dos dels arrestats van ser una dona de 30 anys d’edat i un home de 37 anys. Segons el cos de seguretat, les dues persones haurien alterat o falsificat la documentació sobre l’experiència laboral amb l’objectiu d’aconseguir l’autorització per viure i treballar a Andorra.Segons la policia, es tractaria del mateix delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic que s’imputa als altres dos detinguts, en aquest cas un pare de 45 anys d’edat i un fill de 24 anys. La investigació realitzada pel servei d’ordre va arribar a la consideració que “hauria estat el pare qui hauria manipulat la documentació que el fill va presentar a Immigració”.