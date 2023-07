L'Audiència espanyola arxiva la causa contra Oleguer i Jordi Pujol

Actualitzada 14/07/2023 a les 10:33

L'Audiència Nacional d'Espanya ha arxivat la causa oberta contra Oleguer i Jordi Pujol Ferrusola, fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que s'havia obert per un presumpte delicte de blanqueig. L'aute de sobreseïment dictat ahir pel jutjat central d'instrucció número cinc afirma que després de practicar les diligència prèvies "no hi ha base per considerar indici de cap delicte i els que es van subministrar eren meres sospites, no aptes per seguir un procediment penal", segons els raonaments jurídics exposats pel jutge Santiago Pedraz al text.El jutge decreta el sobreseïment provissional de les actuacions perquè "no ha quedat degudament justificada la perpetració dels delictes" que van motivar la causa i dicta l'arxiu del procediment.La causa es va obrir pel suposat blanqueig de capitals en operacions a la societat Dragó SL i per aquestes sospites es va detenir Oleguer Pujol el 2014. La investigació es va obrir per determinar si s'havien blanquejat diners procedents de l'estranger amb operacions immobiliàries. El procés judicial es va iniciar per una querella del 2 de setembre del 2014 dels partits Podemos i Guanyem contra tota la família Pujol. El jutge va desestimar fer noves actuacions contra Jordi Pujol Ferrusola perquè ja tenia un altre procediment obert ni contra la resta de la família pel mateix motiu i només va seguir les investigacions per l'actuació d'Oleguer Pujol. La família Pujol va ser acusada per la fiscalia espanyola d'haver creat una operativa per amagar diners a Andorra que provindrien de presumptes comissions obtingudes per adjudicacions a empresaris.