'No' a indemnitzar les víctimes de violència de gènere

El Consell General va desestimar ahir els escrits d’oposició del grup parlamentari socialdemòcrata i de Concòrdia a la renovació de la reserva referida a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, que fa referència a l’obligació de l’Estat d’indemnitzar les víctimes en cas que ni l’agressor ni els altres mecanismes previstos ho puguin fer. El Govern i els grups de la majoria van votar-hi en contra, però es van comprometre a treballar en una llei que reguli com s’han d’articular aquestes indemnitzacions per tal d’aixecar la reserva més endavant. De moment, però, Andorra manté el seu posicionament i ratificarà la reserva, que caduca l’agost de l’any vinent i que es revisa cada cinc anys.La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va argumentar que cal fer “un debat a fons” sobre la qüestió i elaborar una nova llei que també incorpori altres col·lectius víctimes de violència per no crear greuges comparatius. Per la seva banda, la consellera del PS Judith Salazar va retreure a Govern i a la majoria la demora, i va afirmar que si “tots ens posem a treballar” es poden fer les modificacions legislatives abans de l’agost de l’any vinent. Per a la resta de col·lectius, va afegir Salazar, “ja estic d’acord que caldria una nova llei que podem fer amb més temps”. La consellera de Concòrdia Núria Segués també va coincidir que “no podem utilitzar els greuges comparatius per allargar els terminis”. L’oposició a la renovació es va desestimar amb nou vots a favor i 19 en contra.