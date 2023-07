Dotze mesos condicionals per amenaçar la parella de l'exdona i maltractar-la a ella

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:18

El Tribunal de Corts va condemnar ahir un home a dotze mesos de presó condicional per maltractar l’exdona, en alguna ocasió davant el fill que tenen en comú, i amenaçar l’actual parella d’ella. La sentència també dicta que el condemnat ha d’adherir-se al programa de rehabilitació enfocat a les relacions no-violentes durant un termini de quatre anys, i durant aquest temps tampoc no pot entrar en contacte amb l’exdona i amb el fill.Els fets jutjats es remunten al 2021. La parella es va divorciar i van tenir una discussió telefònica arran de la custòdia compartida. L’home va acabar amenaçant de mort la nova parella de l’exdona i és per això que el Tribunal de Corts el culpa per una delicte major d’amenaces. L’altre delicte pel qual està condemnat és per maltractament continuat en l’àmbit domèstic. Durant el judici celebrat el 6 de juny, l’exdona va assegurar que l’exparella el va agredir en dues ocasions, una de les quals davant del fill menor d’edat, i va confessar que des d’un inici de la relació tenia por d’ell. Al judici el Ministeri Fiscal va demanar 24 mesos de presó condicional per a l’home, però finalment la pena s’ha vist reduïda a la meitat.