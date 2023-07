Arinsal apaga els llums en unes condicions òptimes per a la observació de la Via Làctia

Un cel clar, sense núvols, va permetre unes condicions òptimes per a l’observació de la Via Làctia, l’activitat central del primer Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa. La cònsol major, Olga Molné, afirma que “va ser realment impressionant quedar-nos completament a les fosques. Vull fer un agraïment públic als restauradors, hotelers, comerciants i veïns d’Arinsal, que han col·laborat amb l’esdeveniment apagant els llums, en molts casos no només els exteriors, sinó també els interiors”.



L’observació amb els telescopis va comptar amb 750 participants, que van poder veure l’estrella doble Albireo i el gran cúmul d’Hèrcules. Els assistents podien comprovar la potència dels telescopis,