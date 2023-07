Demanda de la plataforma sindical per no apujar el 3% al complement dels funcionaris

Actualitzada 10/07/2023 a les 11:26

La plataforma sindical ha portar el Govern als tribunals per reclamar que l'augment del 3% que es va fer a principi d'any sobre el sou base s'apliqui al salari amb el complement de millora "com sempre s'havia fet en aplicar l'IPC", assenyalen en un comunicat. La demanda està signada pel Sipaag, l'Associació de Bombers, el Sindicat Penitenciari, el Sindicat de Funcionaris de Duana, el SEP, l'Associació de Bombers 118, el Sipaaj i el Sindicat d'Institucions Penitenciàries.Els col·lectius van presentar un recurs administrariu el 14 de febrer passat al·legant que "la posició retributiva únicament podia ser rebaixada en cas de canvi del funcionari a un lloc de treball de nivell de classificació superior". I destaquen que al març el Govern va modificar a l'alça la posició retributiva de tots els funcionaris "fins i tot per sobre de la que tenien el 2022" però afirmen que la pujada "no s'ajustava en absolut a les taules salarials publicades al BOPA".Una mesura que la plataforma critica perquè recalca que l'increment es va fer sobre les retribucions del gener i el febrer on no s'havia aplicat el 3% amb el complement de millora. I es destaca que "de sobte, es va pujar a un percentatge fins i tot superior al del 2022 i els anys anteriors" i asseguren que la decisió de Govern ha estat trobar una solució "augmentant la posició retributiva dels funcionaris, encara que no es correspongui amb la realitat".La plataforma exposa que el Govern a més ha canviat a les nòmines des del setembre del 2022 el concepte "complement de millora" pel de "complement de carrera". I argumenten que han decidit presentar la demanda contra el Goven "per les actuacions de Govern, que va modificar i alterar les nòmines que ja havien estat publicades, suposadament a fi de simular una posició retributiva superior que no s'ajusta a la realitat, per tal de no aplicar l'augment del 3% al complement de millora", recull el comunicat.