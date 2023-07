Govern abona 2,3 milions de crèdits tous impagats

Actualitzada 05/07/2023 a les 12:38

El Govern ha hagut d'abonar 2.278.112,05 euros d'empreses que no han retornat els crèdits tous que van rebre en el marc del programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada per la crisi de la covid. Es tracta dels avals que va fer l'executiu a 69 empreses que figuren en un llistat publicat avui al BOPA amb imports que oscil·len entre els 2.000 i els 220.000 euros.L'executiu ha hagut de fer-se càrrec dels avals en complir-se el termini de retorn dels diners als bancs perquè les empreses no han fet front als pagaments reclamats pels diners prestats, en alguns casos perquè no han retornat els imports i en d'altres perquè es tracta d'empreses que s'han declarat en fallida. El Govern ha iniciat un procés de reclamació contra cada empresa per recuperar els diners, segons ha informat al Diari. En el cas de les societats que estan en fallida la reclamació es fa per via judicial, com per exemple succeeix amb La Hispano Andorrana que va rebre un crèdit per la crisi del coronavirus de 180.458,94 euros, que no ha retornat.El llistat aparegut avui al BOPA és la segona informació específica sobre beneficiaris dels crèdits tous per la covid que fa pública el Govern, que reiteradament ha declinat donar la llista de les empreses que havien rebut aval de l'executiu per als ajuts atorgats per fer front a despeses de personal durant els mesos d'inactivitat econòmica per la pandèmia. Aquests impagaments corresponen a diners pagats als bancs durant el 2022 i el 2023, segons indica l'edicte que signa el cap de Govern. L'executiu va aprovar mesures per facilitar el retorn dels crèdits avalats amb terminis fixats de dos a set anys, reconvertint els crèdits en prèstecs per a 831 beneficiaris de 96,5 milions. El ministre de Finances, Eric Jover, en aquell moment va anunciar que es portarien a la Fiscalia els casos d'empreses amb impagaments no justificats o si s'havien detectar irregularitats en l'ús dels diners avalats per l'Estat, que sumaven un total de 154,3 milions. L’estiu passat el Govern va informar d’un total de 23 empreses que havien fet fallida o no s’havien fet càrrec del pagament del seu crèdit per un valor d’1,2 milions d’euros.La informació publicada avui mostra que l'import més elevat no retornat són els 220.657,34 euros que es van donar a GFS Grup SLU. El segon lloc del rànquing són els 180.548,94 euros avalats a La Hispano Andorrana, que es reclamaran a la Batllia. El tercer lloc és per als 134.751,08 euros de la Impremta Solber SLU, i gairebé el mateix import, 134.512,84 euros avalats a Andorrana de Càtering SA, que també estan impagats.